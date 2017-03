Mechelen gaat voor POI: "We willen bewijzen dat geld niet alles is. Teamspirit wél"

Foto: © photonews

KV Mechelen kan zijn knappe seizoen onder Yannick Ferrera afsluiten door voor de allereerste keer naar play-off 1 te gaan. Dan moet Malinwa wel nog resultaten neerzetten tegen twee kleppers, Anderlecht en Gent.

Anderlecht verslaan is een aartsmoeilijke opdracht, maar het zou geen ramp zijn als het niet lukt. "Wij hebben één voordeel: winnen is niet verplicht. Verliezen we van Anderlecht met 20-0, dan nog blijven we in de running, en krijgen we een herkansing in Gent," aldus trainer Yannick Ferrera. "Maar we gaan er nu al vol voor. Is Play-Off I binnen, dan zou dat een bekroning zijn van een prachtseizoen", zei Ferrera in Het Nieuwsblad.

Teamspirit

"Kijk naar onze kleedkamer of ons bureau. Dan zeg je: Die club gaat het niet halen. Qua infrastructuur en budget horen we niet thuis in de top zes. Maar we willen bewijzen dat geld niet alles is. Teamspirit wél. Ploegen met minder kwaliteit kunnen door die spirit net boven zichzelf uitstijgen. Hier hebben ze dat begrepen," laat de coach weten.

KV Mechelen staat momenteel op de zesde plaats en moet Gent en Genk achter zich zien te houden. Anderlecht staat voor de wedstrijden van vanavond gedeeld op de eerste plaats met Club Brugge, en zal toch de titel van het reguliere seizoen willen pakken.