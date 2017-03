Topmatch Achter de Kazerne! "Is het een verzwakking als je Tielemans vervangt door Trebel?"

Foto: © Photonews

KV Mechelen hoeft geen geschenkjes te verwachten van Anderlecht deze avond. De Brusselaars willen Club Brugge geen duimbreed toegeven en zijn ervan overtuigd dat ze elk puntje broodnodig gaan hebben. Malinwa wil er dan weer drie om voor het eerst in zijn geschiedenis play-off 1 te spelen.

Het AFAS Stadion is volledig uitverkocht voor de komst van Anderlecht. 16.500 enthousiaste Mechelen-aanhangers zullen hun club komen aanmoedigen. Yannick Ferrera moet het wel doen zonder de geschorste Nicolas Verdier en moet dus rekenen op de Nigeriaan Christian Osaguona om Nuytinck en Kara aan de praat te houden. Ook Kolovos is er uiteraard niet bij. De Griek wordt vervangen door Filipovic.

Bij Anderlecht is Youri Tielemans er niet bij, maar keert Lukasz Teodorczyk wel terug uit schorsing. Tielemans zijn plaats wordt ingenomen door Adrien Trebel. "Ik had het er nog over met Leander Dendoncker", zei Bram Nuytinck. "Tielemans is uiteraard héél belangrijk voor ons met zijn huidige vorm. Maar als je hem kan vervangen door een Trebel. Is dat dan een verzwakking?"

Geen Hanni én Stanciu

Hanni en Stanciu samen op het veld lijkt voor René Weiler ook geen optie meer te zijn. Daarom blijft Bruno op links, Chipciu op rechts en staat Hanni achter 'Teo' om hem te bevoorraden.

Verdien geld met jouw voetbalkennis!

Schrijf je in bij UNIBET en ontvang 80 euro gratis wedtegoed met een bonus tot 200%! Een gokje op KV Mechelen kan je een mooi bedrag opleveren.

Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis.