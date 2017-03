Liverpool springt over Arsenal naar de derde plaats, mede dankzij assist van invaller Origi

Deze zaterdag werd in de Premier League afgesloten met een absolute toppers tussen Liverpool en Arsenal.

Arsene Wenger koos er verrassend genoeg voor om Alexis Sanchez, nochtans de beste Gunner, op de bank te laten in Liverpool. Het was duidelijk het plan om Liverpool te laten spelen en te loeren op de counter, maar dat pakte verkeerd uit. Nog geen tien minuten bezig en Cech mocht zich al omkeren door een bal van Firmino. De eerste helft van Arsenal leek nergens naar, de 2-0 van Mane was dan ook weinig verrassend.

Na de rust mocht Alexis Sanchez dan toch op het veld komen, en dat ging Arsenal een stuk beter af. Na een kwartiertje stak hij Welbeck diep, die de bal over Mignolet binnenwerkte. De Londenaren leken nog een kans te maken op een punt, maar invaller Origi gaf een mooie voorzet voor Wijnaldum die de eindstand vastlegde: 3-1.

