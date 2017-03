Ryan tegen ex-club: "Echt gehoopt om naar Club Brugge te komen, maar nu wil ik ze kloppen"

Voor Matthew Ryan wordt het een bijzonder duel. De ex-speler van Club Brugge speelt met KRC Genk tegen zijn ex-ploeg. En wil ook graag winnen, want play-off 1 wordt erg lastig voor de Limburgers.

"Ik heb in januari echt gehoopt om naar Club Brugge te komen, maar ze hadden met Butelle al een goede doelman. Zolang die niet vertrok, was een terugkeer geen optie", aldus Ryan in Het Laatste Nieuws.

Bij Brugge hopen ze dan weer vurig dat Ryan zaterdagavond niet de held van de match wordt. "Maar we moeten eerlijk zijn: we hebben zes op zes nodig om play-off 1 te halen. Ik wil Genk echt aan succes helpen, zowel in Europa als in de competitie."

En dus moet ook blauw-zwart voor de bijl, al denken ze daar bij Club Brugge anders over: "Het zal een extra motivatie zijn om Genk te kloppen, hoe vreemd het ook wordt om tegen Ryan te spelen", besluit Timmy Simons.