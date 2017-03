Mertens beslist de wedstrijd tegen Nainggolan, maar moest geblesseerd van het veld (VIDEO)

De eerste wedstrijd van de speeldag in Italië was er meteen een van formaat: Roma tegen Napoli, de nummers twee en drie. En voor ons betekende dat twee Rode Duivels tegen elkaar.

Zoals verwacht stonden Dries Mertens en Radja Nainggolan beiden in de basis voor de topper tussen AS Roma en Napoli. De uitploeg begon iets beter, Nainggolan kon de doelman al eens waarschuwen met een afstandsschot. Maar dan was er Mertens met zijn vijftiende doelpunt in evenveel matchen. Hij lobde de bal héél mooi over de keeper en ging dan als een hond plassen tegen de cornervlag.

In de tweede helft trapte Mertens dan nog eentje binnen op een voorzet van Insigne. Een hattrick lukte niet meer, want Mertens kwam ongelukkig in aanraking met Manolas bij een doelpoging en moest het veld verlaten. De aansluitingstreffer van Strootman maakte er nog 1-2 van, maar het kwam te laat. Napoli wint dus, Roma blijft wel tweede met twee punten meer.

GOAL! Dries Mertens puts Napoli in the lead and has another special celebration in store for us 😂 #RomaNapoli pic.twitter.com/38AiecJXON — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 maart 2017

0-2! Dries Mertens scores his 2nd of the day! 🔥 A hattrick in the making? #RomaNapoli pic.twitter.com/VtoIurAc89 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 maart 2017

