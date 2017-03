Ontspannen training voor Red Flames na zege tegen Italië

De Belgian Red Flames zitten middenin het toernooi op de Cyprus Cup. De komende dagen gaat het weer een tandje hoger, maar op zaterdag is alles even wat meer ontspannen.

Voor de speelsters die gisteren in de basis stonden was er een recuperatietraining, voor de invalsters en bankzitsters een aantal doorgedreven oefeningen. Maar op de zaterdag van een weektoernooi in het buitenland is alles vrij tot zeer ontspannen.

Er werd afscheid genomen van Lemey en Schryvers, verder stonden de 22 andere speelsters op het veld voor minstens een deel van de training. Een aantal speelsters deden een aantal oefeningen wel individueel, vooral uit voorzorg naar de volgende matchen toe.

De rest van de dag zijn de Flames vrij, 's avonds is er een teamactiviteit. Op die manier kunnen de gedachten even helemaal van het voetbal gezet worden, morgen begint men opnieuw met de voorbereiding op de match tegen Noord-Korea maandagmiddag.