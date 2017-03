Zlatan en co geraken niet voorbij tienkoppig Bournemouth

In Engeland mocht het bekervoetbal eindelijk eens rusten, en is het terug een weekend vol Premier League. Hier hebt u het volledige overzicht van alle wedstrijden.

Als eerste was er Manchester United-Bournemouth, en dat liep niet van een leien dakje voor de Mancunians. Ze begonnen wel heel goed aan de wedstrijd, de opener van Rojo was dan ook geen verrassing. Alles leek goed te gaan, maar net voor de rust trapte King een penalty binnen voor Bournemouth.

Nog voor affluiten was er een vreemde fase: Ibrahimovic deelde een elleboogstoot uit en verdiende een tweede geel, maar kreeg die niet. Wel kwam er een rode kaart voor Bournemouth-middenvelder Surman. In de tweede helft geraakte Man Utd maar niet voorbij tien man, Zlatan zette zijn namiddag nog verder met een gemiste penalty. Manchester kreeg in totaal 21 kansen, maar winnen lukte niet: 1-1 eindstand. Marouane Fellaini mocht 20 minuten spelen.

Tyrone Mings stamps on Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic elbows Tyrone Mings.



Andrew Surman gets sent off. 🔴



¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/OQmfj7DsLn — Squawka News (@SquawkaNews) 4 maart 2017

Overzicht van de volledige speeldag in de Engelse Premier League:

