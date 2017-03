Grootmeester Patje Boem Boem lyrisch over de traptechniek van Tielemans: "Per seizoen gaat hij er op die manier zes à zeven maken"

Foto: © photonews

Youri Tielemans scoorde in zijn jongste twee competitieduels drie keer op fabelachtige wijze. Zijn geweldige afstandsschoten doen terugdenken aan die van Patje Boem Boem. Ook de voormalige goalgetter is diep onder de indruk van de traptechniek van de 19-jarige Rode Duivel.

"Ik denk dat we niet met elkaar te vergelijken zijn", maakt Patrick Goots bij Voetbalkrant.com meteen duidelijk. "Ik moest het hebben van mijn rechtervoet. Tielemans is een supertalent dat ook perfect met links kan trappen."

Toch ziet de oud-aanvaller gelijkenissen in evolutie. "Als je vertrouwen hebt, dan kan je je techniek echt uitbuiten", gaat Goots verder. "Dat is bij mij ook zo gegroeid. Pas toen ik in eerste klasse terechtkwam, begon ik aan die afstandsschoten te werken. Voordien teerde ik op mijn snelheid en torinstinct."

Het afstandsschot is een belangrijk wapen dat te weinig gebruikt wordt - Patrick Goots

"Er veel op trainen en vertrouwen krijgen van de coach (lees er HIER meer over) zijn van cruciaal belang. Want als jonge speler dwing je dat niet zomaar af. Je moet durven op doel trappen, ook als er van de vijf pogingen vier naast doel vliegen."

"Het afstandsschot is een belangrijk wapen dat te weinig gebruikt wordt", besluit Goots. "Als een match op slot zit, is dat nochtans de ideale manier om weer schwung in de partij te krijgen en de fans wakker te schudden. Daar waren zijn goals tegen Oostende een mooi voorbeeld van. Ik denk dat Tielemans vanaf nu per seizoen zes à zeven goals zal maken van buiten de zestien."