VIDEO: Vervanger van Meunier en Cavani bezorgen B-team van PSG belangrijke zege

Foto: © Photonews

PSG blijft zich mengen in de Franse titelstrijd. De club uit de hoofdstad klopte laagvlieger Nancy met het kleinste verschil: 1-0. PSG haalt door die zege Monaco bij in het klassement.

PSG trad zeker niet op volle sterkte aan tegen staartploeg Nancy. Unai Emery liet met het oog op de Europese terugwedstrijd tegen FC Barcelona onder andere Thomas Meunier, Marquinhos, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot en Julian Draxler uit z'n basisploeg. Meunier werd vervangen door de Ivoriaan Serge Aurier.

Ondanks een resem kansen was het wachten tot uitgerekend Aurier tien minuten voor tijd een penalty afdwong. PSG-topschutter Edison Cavani miste niet van op elf meter. De Uruguayaan maakte zijn 27ste doelpunt in evenveel competitiewedstrijden en hielp zijn ploeg zo aan een moeizame zege. PSG haalt door de overwinning Monaco bij aan de kop van het klassement, maar de Monegasken spelen zondag nog thuis tegen Nantes.

Edinson Cavani saves the day for @PSG_inside with his 27th #Ligue1 goal of the season! 👊 #PSGASNL pic.twitter.com/8OcOnkVLdX