Real Madrid knoopt na moeizame weken opnieuw aan met vlotte overwinning (mét beelden!)

Foto: © photonews

Real Madrid heeft de leiding in de Primera Division alvast tijdelijk terug overgenomen van Barcelona. De Koninklijke won deze namiddag met duidelijke cijfers op het veld van Eibar.

De voorbije drie competitiewedstrijden sprokkelde Real Madrid 'maar' vier punten. Vorige week woensdag verloor de ploeg van Zinedina Zidane op bezoek bij Valencia (2-1), vorig weekend werd ternauwernood gewonnen bij Villarreal (2-3) en vier dagen geleden moest het diep gaan om thuis een puntje te redden tegen Las Palmas (3-3).

Maar vandaag kende de Koninklijke geen problemen met Eibar, nochtans de zevende in de stand. Al na een halfuur was de wedstrijd gespeeld na twee doelpunten van Karim Benzema en eentje van James Rodriguez (zie video). Voor de Colombiaan was het zijn eerste competitiedoelpunt sinds september. In de tweede helft diepte Marco Asensio de score nog uit tot 0-4, Ruben Jimenez Pena redde de eer voor de thuisploeg.

Door de zege wipt Real opnieuw over aartsrivaal Barcelona, dat vanavond Celta de Vigo ontvangt (20u45, live op Eleven Sports).

James Rodriguez scored his 1st #LaLiga goal since September today! ⚽️ pic.twitter.com/20hTEHJxWt — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 maart 2017