Nog voor Sofiane Hanni naar Anderlecht trok, liet hij tot drie keer toe (!) deze miljoenencontracten schieten

Sofiane Hanni realiseerde afgelopen zomer een transfer van KV Mechelen naar Anderlecht. Toch had zijn carrière een heel andere weg kunnen nemen.

Nog voor Hanni naar Anderlecht trok, kwamen de Chinezen aankloppen. Daar kon hij in februari 2016 zo'n 2,2 miljoen euro netto per jaar verdienen. "Waren ze één jaar eerder gekomen, dan had ik waarschijnlijk toegehapt", vertelt Hanni in Het Laatste Nieuws.

"Maar na mijn eerste seizoen bij KV Mechelen paste China niet meer in mijn plannen. Ik heb nadien nog 2 miljoen netto in de Golf laten liggen en 1,2 miljoen netto in Kazachstan. Ik had net weer het goede spoor gevonden, ik was gelukkig in Mechelen."

Limiet aftasten

"Mijn familie vindt dat ik nu eerst mijn limiet in het Europees voetbal moet aftasten. Als ik 30 ben, kan ik nog altijd naar China."