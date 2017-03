Spelers van Westerlo aangeslagen na ferme mokerslag: "De grootste teleurstelling uit mijn carrière" & "Hier ben ik niet goed van"

KVC Westerlo leek zaterdagavond lange tijd op weg naar een zege op het veld van Zulte Waregem, maar in blessuretijd slikte het alsnog een tegendoelpunt. Doordat rode lantaarn Moeskroen won van Standard, ziet het er plots niet meer zo goed uit voor Westerlo.

De ploeg van Jacky Mathijssen neemt het volgend weekend op tegen KRC Genk en doet er best aan iets te rapen. Niet vanzelfsprekend natuurlijk. De spelers lagen zaterdag na het laatste fluitsignaal uitgeteld tegen het canvas.

"Dit is zo'n teleurstelling" - Daniel Christensen

Daniel Christensen, de verdediger van Westel, wandelde zwaar aangeslagen naar de spelersbus. “Dit is zonder twijfel de grootste teleurstelling uit mijn carrière. I feel like shit”, aldus de 28-jarige Deen. “Ik weet niet goed wat ik hierover moet zeggen. We hadden voldoende kansen om te scoren, maar dat lukte niet. Dit is zo’n teleurstelling.”

Doelman Koen Van Langendonck wilde niet over de grootste teleurstelling uit zijn loopbaan spreken. “Ik ben hier even niet goed van, maar ik vind niet dat we al over de grootste ontgoocheling uit onze carrière mogen spreken. We hebben volgende week nog een wedstrijd in eigen huis tegen Genk om ons te redden.”

"'t Is nog niet voorbij" - Koen Van Langendonck

“’t Is nog niet voorbij”, ging het sluitstuk van De Kemphanen verder. “Dit had een mooie avond moeten zijn, maar het liep anders. We kunnen er blijven over praten, maar drie punten gaat die match niet meer opleveren. De doelstelling is niet veranderd: we willen ons nog steeds redden.”

“Het wordt nu zaak om de knop om te draaien. Of dat makkelijk gaat lukken? Vorige week kregen we een pak slaag van Oostende, maar tegen Zulte Waregem – toch een vaste waarde in play-off 1 – hebben we ons goed herpakt en laten zien dat we goed kunnen voetballen. We willen ons thuis tegen verzekeren van het behoud”, besloot Van Langendonck.