Matchwinnaar Matthys: "Spijtig dat het geen zekerheid geeft, maar... dit kon ik zelfs niet dromen"

Foto: © photonews

Hij was niet echt gelukkig met zijn bankzittersstatuut, maar als Tim Matthys volgende week nog zo'n goal maakt zoals als invaller tegen Anderlecht, laat Yannick Ferrera hem nooit meer aan een match beginnen. "Geweldig hé!", lachte Matthys.

Yannick Ferrera zag andere jongens beter zijn op training en maakte zijn keuzes in functie van de match tegen Anderlecht. "Maar dan heb je jongens die er hun voeten aan vegen als ze invallen, maar dat heeft Tim niet gedaan. Hij heeft alles gegeven en een schitterend doelpunt gemaakt", aldus Ferrera.

Matthys zelf gaf toe dat hij liever niet op de bank was begonnen, maar dat was voor de match ook aan zijn gezicht te zien. "Natuurlijk zit ik niet graag op de bank, maar met dit scenario ben ik wel tevreden", lachte hij. "Je kan het niet beter dromen."

Nu zijn er nog heel veel scenario's mogelijk. En er zullen geen cadeaus uitgedeeld worden

Matthys zag vanop de bank dat er wat nieuw bloed nodig was. "We hadden het niet meer onder controle", knikte hij. "Het was spelen voor een punt in die tweede helft, want Anderlecht leek dichter bij de derde goal dan wij. Ze brachten een heel hoog niveau en als je dan tegen zo'n ploeg drie punten kan pakken, doet dat nog meer deugd."

En dan ook nog zo'n goal maken... "Ik zag dat ik ruimte had en had direct besloten dat ik de actie ging maken en besluiten. Het is jammer dat Gent nog kon winnen. Op een bepaald moment hadden we het immers in handen. Nu zijn er nog heel veel scenario's mogelijk. En er zullen geen cadeaus uitgedeeld worden."