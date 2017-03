Tottenham hoopt op twee Bale-scenario nu ook Real en Bayern hengelen naar goudhaantje

Foto: © photonews

In de zomer van dit jaar loopt het transferverbod van Real Madrid ten einde. De Koninklijke zal opnieuw miljoenen uittrekken om de kern gevoelig te versterken. Eén naam springt er voorlopig bovenuit: Dele Alli.

De 20-jarige Engelse international is momenteel één van de meest gegeerde youngsters ter wereld. FC Barcelona en PSG werden eerder al genoemd als mogelijke bestemming, maar volgens The Sun zou naast Real nu ook FC Bayern München concrete interesse vertonen. Wat zijn bestemming ook wordt, het staat nu al vast dat de desbetreffende club serieus zal moeten dokken.



The Sun benadrukt dat Alli niet enkel een bijzonder talentvolle speler is, maar ook nog eens een grote commerciële waarde heeft. Hij zou één van de favorieten zijn om op de cover van FIFA '18 te staan. Bovendien denkt Tottenham-preses Daniel Levy dat hij net als bij zijn vorige goudhaantje Gareth Bale ook nu een gigantisch bedrag zal kunnen claimen voor Dele Alli. Wordt vervolgd...