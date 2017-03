Twee Flames naar huis, pech voor Schryvers

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames zijn vanaf vandaag niet langer met 24, maar met 22 op de Cyprus Cup. Twee speelsters vertrokken deze morgen vroeg met het vliegtuig terug naar België. Slechts eentje daarvan was gepland.

Pech voor Tine Schryvers namelijk, die last heeft van de voet. Niet de voet waarmee ze jarenlang op de sukkel is geweest, maar de andere deze keer. Het was onmogelijk om deze week nog te spelen.

De speelster van het Zweedse Kristianstads mist zo het tweede deel van de stage. Thuis zal haar situatie verder worden opgevolgd. Er wordt gesproken over een eventuele vrees voor een operatie, maar dat is voorbarig.

Schryvers speelde vorig jaar op de Algarve Cup haar eerste minuten voor het A-elftal van de Red Flames, op de Cyprus Cup kwam ze niet in actie. Ook Diede Lemey is naar huis vertrokken, met schoolverplichtingen.