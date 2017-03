Overzicht Ligue 1: Drie ploegen op een gedeelde eerste plaats

Foto: © photonews

In Frankrijk is het al jaren geleden dat de titelstrijd nog zo razend spannend was. Het monopolie van PSG is dit seizoen afgelopen, want zij moeten de eerste plaats delen met AS Monaco en Nice.

Nice had het overwicht in de eerste helft maar kon dat niet omzetten in doelpunten. Na de pauze kwam de thuisploeg meer in de wedstrijd, maar Wylan Cyprien kon de ban breken voor zijn ploeg. Na een klein dipje vond seizoensrevelatie zijn supervorm terug, de ploeg van Balotelli en co pakte met deze zege erbij 13 op 15 en staat op een gedeelde eerste plaats.

In Montpellier-Guingamp konden de twee diepe spitsen elk een goaltje meepikken. Mounie bracht de thuisploeg op voorsprong, Briand maakte er weer een gelijkspel van. De Belgische Isaac Mbenza speelde een uur voor Montpellier, op hetzelfde moment mocht Nill De Pauw invallen bij Guingamp.

Volledig overzicht van de Franse Ligue 1:

