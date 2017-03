Vanderhaeghe wou criticasters lik op stuk geven: "Om die reden had ik vanavond héél graag gewonnen"

Foto: © Photonews

KV Oostende had vanavond aan een puntje genoeg tegen Sporting Lokeren om de tweede opeenvolgende deelname aan play-off 1 veilig te stellen. "Al had ik om één specifieke reden heel graag gewonnen", grijnst Yves Vanderhaeghe.

Voor alle duidelijk: we zagen vanavond een gelukkige coach van KV Oostende na de brilscore tegen Sporting Lokeren. "Ik wil vooral benadrukken dat we het zelf gedaan hebben."

En daarmee wijst Vanderhaeghe naar de andere uitslagen van vanavond. "Het is gevaarlijk om te gaan rekenen op puntenverlies van je rechtstreekse tegenstanders. Daar was vanavond een bewijs van."

Ik had graag met meer punten dan vorig seizoen geëindigd - Yves Vanderhaeghe

Toch opvallend: het frivole spel van de Kustboys hebben wederom niet gezien. "En net daarom had ik vanavond heel graag gewonnen", grijnst Vanderhaeghe.

"Ik herinner me nog dat alles vorig seizoen positief was, terwijl Oostende er de voorbije maanden nu en dan van langs heeft gekregen. We eindigen met evenveel punten als vorig seizoen, hé. Ik had er graag twee meer gehad." (knipoogt)