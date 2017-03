Genk-coach Stuivenberg merkt fijntjes op: "Sinds ik hier begon, hebben we al een flinke achterstand opgehaald"

KRC Genk overtuigde zaterdag tegen Club Brugge met een meer dan verdiende 2-1-zege. Toch is de kans groot dat de Limburgers volgende week de PO1-trein zullen missen.

Genk kende een bewogen seizoen met het ontslag van Peter Maes op tweede kerstdag en de de komst van Albert Stuivenberg. Die loodste de club uit de mijnstad naar de achtste finales van de Europa League, maar zal misschien niet kunnen verhinderen dat de Smurfen naar play-off 2 moeten.

Mechelen en Charleroi

Op de vraag waar Genk het dit seizoen liet liggen, antwoordde Stuivenberg zaterdagavond gevat. "Sinds ik hier begon, hebben we al een flinke achterstand opgehaald", merkte de oefenmeester fijntjes op. "Als ik over mijn periode spreek, deden de matchen tegen KV Mechelen (1-0) en thuis tegen Charleroi (1-1) ons de das om. Dat waren dure punten."

"In het totale programma met de Belgische beker en Europees voetbal weet je dat puntenverlies in een zware competitiematch tegen Charleroi kan voorvallen. In die partij stonden we voor en moesten we de winst naar ons toetrekken."