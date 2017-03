Anderlecht-fans krijgen deksel op de neus: "Not arrogant, simply the best"

Foto: © photonews

Er waren wel wat mooie spandoeken te zien in KV Mechelen-Anderlecht. De Mechelse fans riepen hun spelers op om niet te breken met de traditie en die gaven thuis. De Anderlecht-fans kregen dan weer het deksel op de neus met hun spandoek.

De Mechelaars lieten een spandoek zien waarop stond: "20 jaar mentaliteit". Waarbij ze verwezen naar de traditie van knokken en hard werken. En ja, hun spelers maakten hun truitje nat tegen Anderlecht.

Bij Anderlecht was het dan weer een reactie op de vooroordelen die over hen heersen: "Not arrogant, simply the best". Wel pijnlijk als je net in die match dan verliest.