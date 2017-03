Atlético Madrid springt naar de vierde plaats in het klassement

Het is nog niet het beste seizoen geweest voor Atlético Madrid. Waar ze de voorbij jaren volop meededen voor de titel, moeten ze nu krabbelen om Champions League te halen. Maar tegen Valencia wisten ze wel een mooi overwinning te boeken.

Atlético Madrid liet tijdens de week kostbare punten liggen tegen Deportivo La Coruna en had nood aan winst om de voeling met de top niet te verliezen. Valencia speelt al een heel jaar te wisselvallig en kijkt meer naar onder dan naar boven.

Het balbezit was voor Valencia, de kansen voor Atlético. Al na tien minuten zette Antoine Griezmann zijn ploeg op voorsprong. Net na de rust mocht zijn landgenoot en revelatie Kevin Gameiro ook zijn goaltje meepikken. Tien minuten voor het einde maakte opnieuw Griezmann al zijn twintigste van het seizoen. Yannick Carrasco werd vervangen in de 77e minuut, Zakaria Bakkali mocht invallen voor Valencia in de 67e minuut.

Antoine Griezmann has 20+ goals in 4 consecutive seasons in all competitions.



2013/14 = 20 ⚽

2014/15 = 25 ⚽

2015/16 = 32 ⚽

2016/17 = 20 ⚽ pic.twitter.com/udCsqKK722 — Squawka Football (@Squawka) 5 maart 2017

Overzicht van de Spaanse La Liga:

