Overkoelende supportersorganisatie neemt duidelijk standpunt in over maandagavondvoetbal

Foto: © photonews

Het voorstel van maandagvoetbal voor Europees spelende teams heeft al voor veel commotie gezorgd. Nu is er ook een officieel standpunt ingenomen door 'Belgian Supporters', de overkoepelende supportersorganistie van alle clubs.

De ledenvergadering van Belgian Supporters vergaderde dit weekend over het idee om maandagavondvoetbal in te voeren. "In het hele debat over maandagvoetbal hebben we nog niemand gehoord over het belang van de supporters. Nochtans vormen zij het hart van voetbal", klinkt het in een persbericht.

"Maandagavondvoetbal bij hoge uitzondering, zou misschien nog aanvaardbaar zijn, maar we kennen de voetbalwereld té goed om te kunnen geloven dat het uitzonderlijk zou blijven. De leden van Belgian Supporters wijzen het idee van maandagvoetbal unaniem af."

Het belang van de supporters moet minstens even ernstig genomen worden als alle andere overwegingen

"Men lijkt te vergeten dat maandag een werkdag is. Het is onmogelijk om op maandag supportersbussen tijdig ter plaatse te krijgen. Dit probleem kennen we al bij wedstrijden op vrijdag, al is het bij veel werkgevers op een vrijdag al iets gemakkelijker om een werknemer vroeger te laten stoppen."

"Het belang van de supporters moet minstens even ernstig genomen worden als alle andere overwegingen. De supporters toonden zich tijdens de vergadering bijzonder ongerust, maar ook heel erg vastbesloten. Maandagvoetbal kan en mag er niet komen."