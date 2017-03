D-day (1) voor Antwerp: Great Old wil thuis al grote stap richting Jupiler Pro League zetten

Foto: © Mark Wijnants

Het is D-day nummer één voor Royal Antwerp FC. De oudste club van ons land neemt het zondagnamiddag op tegen KSV Roeselare in de heenwedstrijd van de finales van de Proximus League. Thuis wil Antwerp een eerste grote stap richting de Jupiler Pro League zetten.

Antwerp verzekerde zich vorig weekend in extremis van een plaats in de finales tegen Roeselare. De oudste club van ons land won met het kleinste verschil van Lommel United, terwijl Lierse thuis niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Roeselare.

De ploeg van Wim De Decker loopt dezer dagen over van het vertrouwen. Antwerp zit in de flow, en dat zou wel eens het verschil kunnen maken in de finalewedstrijden tegen Roeselare.

Antwerp is het zwarte beest van... Roeselare

De West-Vlamingen speelden tijdens de heenronde in 1B de pannen van het dak, maar nadien was het allemaal een beetje minder. In de terugronde klokte Roeselare af op 20 punten. Goed voor een vierde plaats, maar Roeselare was nooit meer die zó moeilijk te kloppen ploeg.

Nochtans won het doorheen het seizoen minstens twee keer van iedere tegenstander. Behalve van Antwerp… Roeselare won één keer van The Great Old en verloor maar liefst drie keer. Benieuwd wat dat straks zal geven…

