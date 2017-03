De Sushi Bomber deed het voor Gent: "Een bevlieging van het moment"

Foto: © photonews

De wereld zou er voor AA Gent helemaal anders uitgezien hebben zonder de 2-3 van Yuya Kubo in de tweede helft tegen een tienkoppig Waasland-Beveren. We haalden met wat hulp ons beste Japans boven achteraf.

Kubo had het moeilijk in de eerste helft, maar was van levensbelang na de rust. "Het was niet makkelijk, gelukkig kon ik het goedmaken in de tweede helft", aldus de aanvallende middenvelder aan de verzamelde Japans-Belgische pers.

"Ik voelde de druk in het begin en maakte wat foutjes." Toch zat hij nooit met de score in Mechelen in z'n hoofd. "Ik was niet op de hoogte. Dat we op een gegeven moment uit play-off 1 lagen? Daar dacht ik niet aan, ik concentreerde me vooral op de wedstrijd."

Met zijn goal haalde hij de drie punten binnen, hij knalde met zijn mindere linker instinctief naar doel. "Het was een bevlieging van het moment. Ik had het gevoel dat als ik het goed kon timen, de bal zou binnen gaan."

"Iedereen voelde die druk om te winnen, dus de opluchting was erg groot. Of het mijn belangrijkste goal was? Voor de play-offs was het een belangrijke", ging Kubo verder. "De coach was heel intens tijdens de rust om ons te motiveren."