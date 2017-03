Oef! Mertens niet geblesseerd, 100% klaar voor Real Madrid

Dries Mertens speelde zaterdag de hoofdrol in AS Roma-Napoli. Hij scoorde twee keer en zijn viering van een plassende hond tegen de cornervlag ging de wereld rond. Het enige minpunt was dat hij met een blessure naar de kant moest in de 72e minuut.

De harten bij Napoli stonden even stil toen dé man in vorm Dries Mertens 20 minuten voor het einde van het veld moest. De Rode Duivel had last van spierproblemen.

Maar niet gevreesd, zondag kon hij weer zorgeloos meetrainen met de rest van de groep. De basisspelers mochten recupereren, de bankzitters speelden kleine matchen van 7 tegen 7. De club bevestigde ook dat Mertens op 100% speelt en klaar is voor het belangrijke Champions League-duel van dinsdag tegen Real Madrid. Napoli moet een 3-1 achterstand zien op te halen om door te stoten.