Verheyen ziet een probleem bij Club Brugge: "Terecht dat Preud'homme boos is"

Club Brugge buitenshuis, het is een heel ander gegeven dan Club in eigen huis. Ook Gert Verheyen ziet dat er iets mis is met de mentaliteit als blauw-zwart niet in het eigen Jan Breydel speelt. En begrijpt waarom Michel Preud'homme boos is.

Preud'homme baalde als een stekker na de nederlaag op Genk. "Terecht", vindt Verheyen bij Play Sports. "Als je op kwaliteit geklopt wordt, maar wel gestreden hebt, dan kan je daar als coach mee leven. Maar als je er niet alles aan gedaan hebt, is dat frustrerend als coach."

Het lijkt erop dat Club zich op verplaatsing amper kan motiveren. "Dat zag je ook al tijdens de opwarming, die van Genk gingen veel gretiger aan de slag. Dat is menselijk wel. In thuiswedstrijden stelt dat probleem zich niet voor Club, want dan zitten daar 25.000 luidruchtige fans. Dan moeten ze niet gemotiveerd worden. Maar ze moeten dat ook kunnen als er geknokt moet worden."