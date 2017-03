Hoezo Rode Duivel? 'Braziliaan' Igor De Camargo blikt vooruit op Anderlecht: "Kunnen geschiedenis schrijven"

Igor De Camargo viel afgelopen zaterdag in voor zijn club APOEL Nicosia tegen stadsgenoot en grote rivaal Omonia. De ex-speler van onder meer Genk en Standard blikte ook al even vooruit op het treffen in de Europa League met Anderlecht.

APOEL won van Omonia met 2-1, al speelde het niet meteen zijn beste wedstrijd van het seizoen: “Het was vooral belangrijk om de punten te pakken, want vorige week verloren we van Apollon. En dat hebben we gedaan.”

In de stand heeft APOEL nu vier punten voorsprong op AEK Larnaca – waar met Daniel Mojsov (ex-Lierse) nog een oude bekende speelt in de Cypriotische eerste afdeling. Zij waren voor hun wedstrijd zondag op afzondering in het Lordos Beach Hotel van Larnaca.

Braziliaan?

Voor De Camargo staat alles nu in het teken van de wedstrijden met Anderlecht, al wil hij niet te veel over zijn verleden in België praten op de Cypriotische radio: “Het is vooral een belangrijk duel voor ons, want we kunnen geschiedenis schrijven als we een ronde verder gaan.”

Pittig detail: in het programmaboekje voor APOEL – Omonia wordt De Camargo als Braziliaan aangeduid. Terwijl hij toch wel degelijk negen caps voor de Belgische Rode Duivels achter zijn naam heeft staan.