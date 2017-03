Probleem Kara is reëel: weer transfer naar Engeland in het water?

Foto: © photonews

De knie van Kara Mbodji blijft in Neerpede de debatten beheersen. Volgens de medische staf moet hij het seizoen kunnen uitmaken, maar daar zijn grote twijfels over. In ieder geval krijgt de grote Senegalees rust tot en met de play-offs.

Door zijn knieproblemen - die hij zelf ontkent - overcompenseert Kara met zijn andere spieren en daar heeft hij nu last van. Hij mist ook al zeker de match tegen APOEL, maar de kans is groot dat Anderlecht hem laat rusten tot het begin van de play-offs. De laatste wedstrijd tegen Waasland-Beveren zal hij ook aan zich voorbij laten gaan, net als de oefenmatch met Senegal tegen Ivoorkust.

Maar de vraag is of Kara tien topmatchen op zes weken tijd gaat aankunnen. Mogelijk zal hij ook tijdens de play-offs af en toe een match aan zich moeten laten voorbijgaan. Bij paars-wit klinkt het dat er met Uros Spajic een waardige vervanger klaar staat als dat het geval moest zijn.