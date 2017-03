Bij Anderlecht dramatiseren ze niet: "Ons vertrouwen is niet aangetast"

Foto: © photonews

Anderlecht miste gisteren de kans om Club Brugge voorbij te steken in het klassement. Dure punten, maar bij paars-wit dramatiseerden ze niets, want... "We houden een goed gevoel over aan deze match", zei Leander Dendoncker.

We begrijpen het wel, want Anderlecht speelde bijwijlen goed voetbal. Ze zijn echter op een bijzonder efficiënt KV Mechelen gestuit. "We zijn goed teruggekomen", knikte Dendoncker. "KV Mechelen heeft echter een heel groot karakter getoond. Bij ons ontbrak vooral in de eerste helft de laatste pass wat. En in de slotfase hebben we Matthys te ver laten komen", legde hij de vinger op de wonde.

Het was 13 matchen geleden dat Anderlecht nog eens verloor, toen tegen Zulte Waregem. "We moeten dit niet te erg maken. We hebben niet slecht gespeeld en houden hier toch een goed gevoel aan over. Het belangrijkste is dat Club Brugge ook verloren heeft. Ons vertrouwen is hierdoor niet aangetast."

Schitterend publiek

"Elk punt kan wel belangrijk zijn", meent Dendoncker, die vreemd genoeg voor de eerste keer speelde op Mechelen. "Het was een mooie ervaring. Dit publiek is schitterend en het stadion ook..."