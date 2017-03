Kalinic hield mak Gent recht: "Stress? Daar lag het niet aan"

Foto: © photonews

AA Gent haalde het met de hakken over de sloot van Waasland-Beveren. Doelman Lovre Kalinic moest zich twee keer omdraaien, maar hield Olivier Myny wel van een bijna gemaakte derde goal.

De doelman van Gent kreeg al heel wat lof sinds zijn komst, ondanks een dure flater tegen Eupen, maar in de interviewzone zagen we hem nog nooit. Zaterdagavond kwam daar verandering in. "Het is een belangrijke zege, bij een gelijkspel zag het er niet goed uit. Nu moeten we alles geven in die laatste wedstrijd tegen KV Mechelen", luidde het bij Kalinic.

Die redding? Dat is mijn job, ik moet 95 minuten geconcentreerd blijven -Lovre Kalinic

"Wat kan ik zeggen, het is mijn job. Ik moet 95 minuten geconcentreerd blijven", aldus Kalinic over zijn redding één tegen één met Myny. "In de eerste helft was het niet goed, maar na de rust ging het beter en controleerden we de wedstrijd."

Gent speelde haast verlamd in de eerste helft. "Stress? Daar lag het niet aan. Het is normaal dat je niet de volledige wedstrijd op het hoogste niveau kan spelen. We speelden de bal teveel rond in de eerste helft, met te weinig diepgang. Uiteindelijk verdienden we de zege."