Massenhoven doet goede zaak

Foto: © Leo Stolck

In eerste nationale waren er dit weekend ook wel wat wedstrijden. En Massenhoven is daar als grote winnaar uitgekomen onderaan.

Zelf kon Massenhoven namelijk de volle buit pakken op bezoek bij Saint-Ghislain: 1-2. En ondertussen verloor Egem met het kleinste verschil bij Kontich.

In de stand heeft Massenhoven nu 15 punten, drie meer dan Egem. Belangrijk in de strijd tegen de degradatie, want Lierse gaf al algemeen forfait.

Standard won met overtuigende cijfers van Aalst (3-0) en ook Anderlecht en Moldavo pakten onderin een belangrijke driepunter. Er zijn nog vijf speeldagen en flink wat inhaalwedstrijden.

