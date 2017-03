Ontketend Monaco maakt Gillet en co. af in no-time

Foto: © Photonews

Dat het geen toeval is dat AS Monaco helemaal bovenaan de Ligue 1 staat, mocht Manchester City een tijdje terug al ondervinden. Wel, de jonge garde van Monaco ging tegen Gillet en co. gewoon door op het elan.

Al snel bleek dat er voor Guillaume Gillet en Nantes niet veel te rapen zou zijn in het Stade Louis II in het prinsdom. Na amper vier minuten maakte toptalent Mbappe er al 1-0 van. Hijzelf en spitsbroeder Germain zouden er nog voor de rust elk eentje bij prikken.

3-0 bij de rust dus en alle hoop verloren. Ook Gillet, die de volledige 90 minuten tussen de lijnen stond, kon er niets aan verhelpen. Na de koffie zou Fabinho er met een strafschop nog 4-0 van maken. Monaco staat zo nog steeds aan kop in de Ligue 1 met drie punten voorsprong op PSG en Nice.