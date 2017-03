Nieuwe Flame gearriveerd op Cyprus

Foto: © Facebook.com/BelgianRedFlames

De Belgian Red Flames zijn opnieuw met 23 in Cyprus. Voor een van de verdwenen Flames is er een vervangster ingevlogen.

Diede Lemey moest vanwege schoolverplichtingen dit weekend de groep verlaten, waardoor de Flames plots maar met twee keepsters achterbleven.

Op sommige trainingen kan dat problemen opleveren, want drie keepsters in de kern is altijd handig - zeker op post-matchdagen. En dus sloot Lisa Lichtfus (op de foto in het midden) vandaag aan bij de groep.

De piepjonge keepster werd vorig seizoen ook al eens meegenomen in een grotere stageselectie. Ze staat al anderhalf seizoen onder de lat bij de A-ploeg van Standard en werd vorig seizoen kampioen. Met Vanmechelen en Wijnants vindt ze nog twee 'jonkies' van Standard in de kern.