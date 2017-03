Myny verbluft vriend en vijand: "Ik dacht dat we er een nieuwe speler bij hadden"

Foto: © photonews

Dat AA Gent het heel moeilijk kreeg op het veld van Waasland-Beveren tegen tien jongens van de thuisploeg, had heel wat te maken met de prestatie van Olivier Myny. Hij liet zich opmerken met twee goals én heel wat mooie acties.

Ploegmaat Niels De Schutter was alleszins onder de indruk. "Het was fantastisch hoe hij aan het spelen was, hij kon zelfs vier keer gescoord hebben. Het leek wel een nieuwe speler. Dat is uiteraard om te lachen, maar na de de winterstop speelt hij echt met vertrouwen."

Myny zat na de wedstrijd nog met de grote kans op zijn hattrick in het hoofd. Hij knalde oog in oog met Kalinic op de lange Gentse doelman. "Je kijkt uiteraard wat de doelman doet, hij bleef goed staan, maar normaal gezien moet ik die bal gewoon naast hem binnen schuiven", aldus de vleugelspeler.

Net als tegen Eupen deed hij de netten meteen twee keer trillen, voorlopig zijn het de enige wedstrijden waarin Myny kon vieren. "Als ik scoor, zijn het er dit seizoen altijd twee, maar we zijn er niet veel mee vanavond. Jammer genoeg konden we het niet met een overwinning afsluiten."

De rode kaart voor De Schutter gooide roet in het eten. "Het is al de derde of vierde keer dat we zo'n vroege rode kaart slikken dit seizoen. Iedereen steekt dan een tandje bij en zo kan je veel bereiken. Met elf zat er meer in, we kwamen er goed uit."