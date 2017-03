Philtjens kiest haar mooiste interland na ronden van jubileum van 50 caps: "Geschiedenis geschreven"

Foto: © Twitter Belgian Red Flames

Davina Philtjens mocht tegen Italië haar 50e cap achter haar naam schrijven. En dus vroegen we haar ook even wat haar mooiste herinnering was uit 50 wedstrijden voor de Belgische nationale ploeg.

"De mooiste? Ik vind ze eigenlijk allemaal wel op een of andere manier speciaal. En het doet ook elke keer echt wel deugd om bij het team te horen en Flame te zijn", aldus Philtjens.

"De 50e zelf? Die is ook wel bijzonder, want het truitje dat ik heb gekregen daarvoor ga ik zeker inkaderen. Waar ik het ga hangen? Dat weet ik nog niet, maar het krijgt een mooi plaatsje."

"Maar als ik er echt eentje moet kiezen, dan misschien toch wel de match in Servië. Bij die wedstrijd hebben we uiteindelijk geschiedenis geschreven door het EK te halen."