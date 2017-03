VIDEO: Bekijk alle goals van Everton-topschutter aller tijden Lukaku

Foto: © photonews

Romelu Lukaku verloor met Everton dan wel bij Tottenham op White Hart Lane, hij kon toch een stukje geschiedenis schrijven. Lukaku werd immers topschutter aller tijden voor Everton in de Premier League.

Dat laatste is niet onbelangrijk, want om all-time topschutter Dixie Dean in te halen, heeft hij er nog precies 288 nodig. Laten we eerlijk zijn en aangeven dat dat wellicht niet zal lukken. Toch blijft het een unieke prestatie voor een Belg.

Romelu Lukaku is now Everton's top scorer in the Premier League, with 61 goals in 130 appearances pic.twitter.com/QBDedzNgIC — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 5, 2017

Bekijk hieronder alle 61 goals van Romelu Lukaku in de Premier League. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen. Welke is de mooiste volgens jullie?