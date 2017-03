Lukaku weet wat hij wil en waar hij staat: "Suarez en Lewandowski? Ik ben één van de beste spitsen van de Premier League, maar ik moet dat in de CL kunnen tonen"

Foto: © photonews

Romelu Lukaku speelt deze namiddag met Everton de topmatch tegen Tottenham. De aanvaller leeft van doelpunten en wordt algemeen beschouwd als één van de beste spitsen van de Premier League. Zelf wil hij dat ook tonen aan de wereld.

Sky Sports-analist Jamie Carragher wou voor de match wel eens weten waar hij zichzelf plaatst in vergelijking met Luis Suarez en Robert Lewandowski. "Het is moeilijk vergelijken op dit moment. Zij hebben de Champions League om zichzelf te tonen. Dat zijn de topmatchen waarin ik moet tonen dat ik tot die kring behoor", aldus Lukaku.

Met 17 goals in 25 matchen heeft hij in de Premier League niet veel meer te bewijzen. "Iedere aanvaller moet zo een vreemd kantje in zich hebben... Als ze niet scoren of hun team verliest, ontploffen ze. Ik denk dat ik dat meer en meer heb de laatste tijd. Mensen zeiden vroeger over me dat ik geen passie heb."

Tegenwoordig laat ik mijn emoties de vrije loop en dat helpt me

"Ik heb dat wel, maar ik toon het niet te veel. Ik ben een jongen die heel veel nadenkt over hoe je matchen kan winnen. Tegenwoordig laat ik de emoties de vrije loop en dat helpt me wel. Ik heb een platform nodig waarop ik kan tonen dat ik constant kan presteren in topmatchen, want in de Premier League scoor ik al vijf-zes seizoenen. Ik beschouw mezelf als één van de beste aanvallers van de competitie, maar ik wil dat ook in de Champions League tonen."