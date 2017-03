Lokeren denkt al aan volgend seizoen: "Maar eerst die mooie beloning"

Foto: © Photonews

Sporting Lokeren sleepte vanavond een punt uit de brand in de Versluys Arena van KV Oostende. Runar Kristinsson beseft dat het niet mooi, maar enkel efficiënt was.

Lokeren was dan ook met een duidelijke visie naar de Koningin der Badsteden gereisd. "Onze organisatie is in het eigen stadion meestal goed, maar buitenshuis was dat nog niet vaak het geval."

"Ik besef dat we op een andere manier zijn komen voetballen", gaat Kristinsson verder. "Verdedigend zat het goed en we hebben op de counter ook enkele kansen kunnen bijeen voetballen."

Scherprechter op laatste speeldag

De Tricolores krijgen volgende zondag Sporting Charleroi over de vloer. Met andere woorden: Lokeren kan nog een aardig woordje meebabbelen in de strijd om de PO1-plaatsen.

Het zou een mooie beloning zijn om de competitie af te sluiten met een overwinning - Runar Kristinsson

"Maar we gaan vooral naar onszelf kijken", besluit Kristinsson. "Het zou een mooie beloning zijn om de competitie af te sluiten met een overwinning. In play-off 2 kunnen we het nieuwe seizoen dan voorbereiden."