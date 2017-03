Geniaal! Roeselaarse 'Rut es ut' is nu al het strijdlied van Antwerp en wordt straks luidkeels meegezongen door een volle Bosuil

Het was een prachtig fait divers in aanloop naar de promotiefinale tussen Antwerp en Roeselare. Een Essense fan van de West-Vlamingen moest namelijk de zin 'De rut is ut en at rint rint trin' om aan een ticket te geraken voor de return.

Roeselare wil namelijk voorkomen dat Antwerp-fans tickets kopen in de thuisvakken van Schiervelde en besloot zo zijn dialect te gebruiken om valsspelers op te sporen.

Bij de Great Old kan men wel lachen met de frats. 'Rut es ut' is ondertussen al een strijdlied van de Antwerp-fans en zal zondagnamiddag tijdens het eerste deel van de finale door een volle Bosuil gescandeerd worden, meldt GvA. Stadion-dj Yves De Ruyter staat naar goede gewoonte in om het publiek op te zwepen.