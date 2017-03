Spanning troef in SheBelieves Cup

Foto: © photonews

Niet enkel in Europa wordt deze weken op een hoog niveau gespeeld. Ook in de USA is er een werkelijk toptoernooi, met 4 toplanden.

Frankrijk, de VS, Duitsland en Engeland spelen - net als vorig jaar - de SheBelieves Cup, een invitatietoernooi in de Verenigde Staten. Vorig jaar waren het de VS die de eindzege ook wisten te pakken in eigen land.

Dit jaar is het nog lang niet zeker dat ze ook hun titel gaan verlengen. Op speeldag twee gingen ze namelijk onderuit tegen Engeland. Een laat doelpunt van White besliste de wedstrijd.

Frankrijk en Duitsland hielden het in New Jersey op een scoreloos gelijkspel. En zo staan de Fransen met 4 op 6 voorlopig aan kop, gevolgd door Engeland en de USA (elk drie punten). Duitsland is voorlopig laatste met 1 puntje.