Toekomstige Flames oefenen tegen ... jongens, met dit resultaat

Foto: © Sevil Oktem

Maandag was er al de Day Of Flameship NextGen voor de flames van de toekomst, later op de week speelde de U14 er een oefenduel tegen de U13 van Diegem.

De Day Of Flameship NextGen was een nationale detectietraining voor de U14 waar mogelijk de toekomstige Red Flames worden ontdekt. Na een stagedag in Tubeke stond er ook een oefenmatch tegen Diegem U13 op het programma.

Het werd een interessant treffen tussen beide ploegen, met uiteindelijk ook zes doelpunten. De Flames weerden zich als een duivel in een wijwatervat, maar ze verloren toch.

Eindstand 2-4, al had dat ook te maken met het feit dat de staf alle Flames speeltijd wilden gunnen om hun kwaliteiten te aanschouwen. Een mooie test richting de toekomst.