Demonstratie van Spurs tegen zwak Everton, Lukaku maakt enige goeie bal af

Foto: © photonews

Als we Romelu Lukaku even mogen adviseren: hij vertrekt komende zomer toch beter bij Everton als hij zich op het hoogste niveau wil bewijzen. Tottenham Hotspur speelde de Toffees bijwijlen van het veld, maar toch gaf Lukaku de bezoekers nog hoop.

Het was eigenlijk de grote Spurs-show. Een partij eenrichtingsvoetbal, want Everton maakte niets klaar zondagnamiddag. Niets, behalve één flits van Romelu Lukaku, die voor de rest een frustrerende namiddag beleefde. Hij zag gedurende 80 minuten amper een bruikbare bal zijn kant opkomen.

Na twintig minuten had Harry Kane hem trouwens al voorbijgestoken in de topschuttersstand met een zalige individuele actie. Hij maakte ruimte voor zichzelf om daarna verschroeiend uit te halen: 1-0. En Kane leek het - na nog een korf kansen gemist te hebben - in de tweede helft af te maken.

Ashley Williams verloor heel knullig de bal en Kane profiteerde voor de 2-0. Eriksen en Kane hadden daarna nog genoeg kansen om Everton helemaal dood te doen, maar lieten dat na. En bijna gaven ze het nog uit handen, want na de inbreng van Mirallas kreeg Lukaku eindelijk een goeie bal in zijn voeten gespeeld.

Hij draaide, ging op doel af en schoof de bal perfect in het hoekje. Ook zijn 18de van het seizoen, één minder dan Kane dus. Delle Ali maakte het in de slotfase helemaal af met een heerlijke tik na een vrije trap en 30 seconden later lag de bal aan de overkant in het netje nadat Valencia de netten vond. Lukaku toonde wel zijn klasse door de enige goeie bal die hij kreeg af te maken...