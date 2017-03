Ferrera is rijker dan hij denkt: "En dat met 'kinderen' op het veld"

Foto: © photonews

Als hij play-off 1 haalt gaat Yannick Ferrera zich onsterfelijk maken in Mechelen en omstreken. De jonge coach heeft met beperkte middelen een schitterend geheel samengesteld. En wie de bank van KV Mechelen niet sterk genoeg vond... Ferrera maakt iedereen belangrijk.

En dan hebben we het niet enkel over matchwinnaar Tim Matthys. Ferrera koos ervoor om jonge gasten als Reda Jaadi en Jordy Peffer in te brengen in de slotfase. "De eerste 25 minuten waren heel slecht", analyseerde Ferrera. "Ik had de indruk dat we niet durfden voetballen. Pas na de eerste goal begonnen we echt te spelen."

"En dan heb ik het nog niet over het feit dat we de match afgesloten hebben met 'kinderen'", zei Ferrera liefkoosend over zijn invallers. "Jaadi en Peffer hebben het echter fantastisch gedaan. Ik dacht niet dat we nog gingen winnen, want Anderelcht begon te drukken."

Als we zo beginnen op Gent gaat het niet lukken

Maar Ferrera had ook nog een waarschuwing voor zijn spelers: "Als we zo beginnen op Gent gaat het niet lukken. De druk is er en de vraag is hoe we daarmee gaan omgaan. Maar ik ga ze weinig tijd geven om eraan te denken. We moeten ons focussen op onze taak."