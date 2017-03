Heugelijk nieuws voor Tielemans, deze nacht vader geworden en dit is de naam van zijn dochtertje

De vriendin van Youri Tielemans, Mendy, is afgelopen nacht bevallen. De 19-jarige Tielemans is dus vader geworden van zijn eerste spruit. En het is een dochtertje geworden.

"Vannacht is Melina geboren, de flinke dochter van Youri Tielemans en zijn partner. Moeder en dochter stellen het goed. Alle medewerkers van RSC Anderlecht wensen de ouders alle geluk toe met de kleine Melina", klinkt het in een korte mededeling van Anderlecht.

Tielemans zelf zal pas commentaar geven als hij de tijd daar rijp voor acht. Tielemans schermt zijn privé-leven immers heel goed af.