België wil voorbij Noord-Korea naar groepswinst in Cyprus Cup

Foto: Twitter Belgian Red Flames

Gooien de Belgian Red Flames de poorten open naar de finale? Dat is dé inzet van het duel tegen Noord-Korea. Na de 4 op 6 willen ze doorgaan op hun elan.

Ives Serneels liet de voorbije dagen, weken en maanden verstaan dat hij iedereen kansen zou gunnen op de Cyprus Cup. Hij gebruikte al 19 speelsters in de basis op de eerste twee speeldagen en roteert mogelijk dus ook verder.

Tegen Noord-Korea - "Een moeilijk te bespelen en lastige ploeg" - wordt het zeker geen wandeling in het park om de punten te pakken. Maar winst zou de Flames wel in de finale van de Cyprus Cup kunnen brengen. "Al moeten we niet aan het rekenen slaan."

De Flames hebben er wel al een goede week opzitten. Ook hier in Cyprus zetten ze opnieuw stappen in maturiteit, een wedstrijd doodmaken, weerbaarheid door terug te komen na een achterstand, ...

Met ups en downs in de wedstrijden konden ze toch al voor vier punten zorgen. Wat gaat dat geven als ze tegen het EK mogelijk helemaal op topniveau zijn en de mindere momenten uit hun spel kunnen weren?