Zóveel leverde 'Mazzu-time' op voor Charleroi

Het is wat met Charleroi dit seizoen. Je bent er nooit echt mee klaar zo lijkt wel. De jongens van Mazzu hebben er een handje van om in de allerlaatste minuten te scoren. Maar hoeveel punten leverde Mazzu-time nu écht op voor Charleroi.

We trokken het na en Charleroi zou maar liefst zestien punten minder tellen als we de doelpunten na minuut 85 niet zouden meetellen. In plaats van te strijden voor play-off 1 hadden de Carolo’s een anoniem seizoen gespeeld.

Breekt het Charleroi op in de play-offs?

Velen denken dat het Charleroi in de play-offs nog zuur zal opbreken, als het team play-off 1 nog haalt. Toch blijft het week na week lukken voor de jongens van Mazzu. De tegenstanders zullen er uiteraard ook op wijzen, maar zonder veel succes.

32 of 48 punten, het is een wereld van verschil. Zonder die goals stond Charleroi op de negende plaats, met amper één punt meer dan Kortrijk en ver achter Standard.