Preud'homme zwaait met lof naar Genk, maar... "Het is misschien net goed dat ze PO2 spelen, hier hebben we toch geen verhaal"

Club Brugge verloor zaterdag net als vorig seizoen - toen zowel in de reguliere competitie als in de play-offs - op bezoek bij Racing Genk (2-1). En dus komt het de Bruggelingen misschien niet slecht uit dat de Limburgers straks mogelijk naast PO1 grijpen.

Coach Michel Preud'homme zwaaide zaterdag met lof naar Genk. "De overwinning was totaal verdiend. Het is spijtig dat zo'n ploeg misschien niet aan play-off 1 zal deelnemen", verkondigde de Brugse succescoach zaterdag in de Luminus Arena.

Preud'homme voegde er echter ook een sarcastische kanttekening aan toe. "Misschien is het net goed voor ons dat Genk geen play-off 1 speelt. Want hier hebben we toch geen verhaal." (Lees meer)

Leidersplaats

"Dat ook Anderlecht verloor en we zo eerste blijven? Uiteraard begin je liever met gelijke punten of een voorsprong aan de play-offs. Maar nu ben ik vooral met mijn ploeg bezig. De rest is voor later."