Onze mening: Reviewcommissie heeft werk met... speler van Antwerp

Foto: © Photonews

De Reviewcommissie komt vandaag samen om speeldag 29 in de Jupiler Pro League onder de loep te nemen. We zijn benieuwd wie ze gaan oproepen, wij zagen op het eerste zicht weinig fases die in aanmerking komen.

Elke week gaan we op zoek naar fases die door de Reviewcommissie kunnen worden bekeken. Die vergelijken we dan steeds met wat de Reviewcommissie uit zijn hoed tovert.

William Owusu

Deze week waren de spelers in de Jupiler Pro League braaf óf werden de te zware fouten onmiddellijk bestraft met een rode kaart. Ons oog viel evenwel op één fase in het bijzonder... In de Proximus League. Antwerp en Roeselare bekampten elkaar in de heenmatch van de finale voor promotie en William Owusu deelde aan het einde van de partij een elleboogstoot uit aan Baptiste Schmisser. Owusu kwam weg met geel, maar dat vonden ze bij Roeselare een te lichte straf.

Schorsing pas voor na finale

De kans is bestaande dat Owusu het binnenkort mag gaan uitleggen bij de Reviewcommissie. Eén voordeel heeft Antwerp: Owusu zal de terugmatch op het veld van Roeselare niet hoeven te missen. Als hij wordt opgeroepen wordt een schorsing pas ten vroegste na de terugmatch van de finale uitgesproken. Owusu zal in dat geval dus pas in play-off 2 of volgend seizoen moeten brommen.