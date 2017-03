Drie om naar uit te kijken bij Noord-Korea? Dopingschaduw, maar sterke jeugd

Zoals bij elke wedstrijd van de Belgian Red Flames zouden we u graag de speelsters die we van Noord-Korea het meest in de gaten moeten houden doorspelen. Maar makkelijk is dat allerminst. We vonden wel een erg opmerkelijk verhaal.

Zo werden in 2011 enkele speelsters betrapt op doping bij de Noord-Koreanen, waardoor ze in 2015 en 2016 geband werden van deelname aan verschillende toernooien, het WK en de Olympische Spelen.

Toch is het land goed bezig - de lichting U17 won nog het WK voor speelsters onder de 17 jaar afgelopen jaar in Jordanië. Het land heeft een eigen voetbalcultuur, alle speelsters trainen ook 7 op 7 als echte profs in eigen land. En zeker op het middenveld hebben ze vinnige, kwieke, grote en interessante profielen.

Top-10 van de FIFA?

Vreemd genoeg zit de FIFA-ranking zo in elkaar dat het team ondanks dat nog steeds met enkele vriendschappelijke wedstrijden op plaats 10 van de ranking kan blijven staan.

We mogen het land niet onderschatten, maar ook niet overschatten. Tegen ietwat minder wakkere landen (Italië op speeldag 1) scoorden ze drie goals, maar tegen een echte ploeg als Zwitserland lieten ze enkel individuele acties en kwiekheid zien. Automatismen zijn er, voetbal kan, maar het gaat zelden ergens heen.