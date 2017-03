Europese grootmachten mogen de hoop opbergen: met dit monstercontract wil Barcelona Messi langer aan zich binden

Zou het er ooit van komen dat Lionel Messi voor een andere club dan FC Barcelona voetbalt? Andere Europese grootmachten hopen van wel, de Blaugrana van niet.

En dus doet Barça er alles aan om Messi in de Catalaanse hoofdstad te houden en ook tevreden te stellen. De topclub wil de Vlo nu een nieuw contract aanbieden dat hem een slordige 35 miljoen euro per jaar kan opleveren, meldt Marca.

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat het voorstel uitmondt in een nieuwe samenwerking tussen alle partijen. Messi voelt zich namelijk zo goed in zijn sas in Barcelona, zowel op sportief als privévlak. De 29-jarige Messi voetbalt al sedert 2000, toen als jeugdspeler, voor de Spaanse topclub.