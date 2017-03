Flames kennen hun tegenstander op Cyprus Cup

Foto: © Twitter Belgian Red Flames

De Belgian Red Flames hebben op de Cyprus Cup hun derde wedstrijd verloren van Noord-Korea. Daardoor spelen ze om de 7e plaats. De tegenstander voor die wedstrijd op woensdag is nu ook bekend.

Oostenrijk wordt de tegenstander. Zij eindigden ook derde in hun groep, na een 1-3 nederlaag tegen Schotland. Ross maakte er twee voor de Schotten, ook Evans wist te scoren.

Billa deed wel iets terug voor Oostenrijk, maar verder dan dat ene doelpunt raakten ze niet. En dus werden ze derde in hun groep. Zuid-Korea won van Nieuw-Zeeland en speelt de finale tegen Zwitserland.

Die Zwitsers - ze wonnen met 6-0 van Italië - maakten al meermaals indruk in de groepsfase en lijkt dan ook klaar voor die finale. We houden het voor jullie vanuit Cyprus in de gaten.